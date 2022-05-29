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Правительство Австрии призвали отказаться от эмбарго на энергоносители из России

Австрийский политик Кикль призвал власти не вводить эмбарго на российские энергоносители

Фото: Pixabay

Глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль выступил с призывом к властям страны отказаться следовать планам Евросоюза и не вводить эмбарго на российские энергоносители. Он пояснил, что в ином случае национальную промышленность ожидает катастрофа, сообщает ТАСС.

«Федеральное правительство больше не должно действовать как придаток ЕС и просто кивать в сторону санкций против России из-за ложной морали. Ведь таким образом оно подогревает рекордную инфляцию и разрушает наше благополучие и нашу экономику. Канцлер [Карл] Нехаммер должен оказать явное сопротивление планам энергетического эмбарго ЕС на внеочередном саммите, как это уже делают другие государства-члены», — заявил политик.

Он отметил, что сначала Австрия введет нефтяное эмбарго, после чего последует эмбарго на газ, что, в свою очередь, станет катастрофой для промышленности и многих отраслей экономики страны. В итоге помимо сильного подорожания товаров граждан будет ожидать безработица и нищета, заключил Кикль.

Ранее источник в Брюсселе рассказал, что комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России. Отмечается, что решение по нефтяному эмбарго, которое входит в проект шестого пакета санкций против Москвы, также маловероятно и на саммите ЕС.

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Марина Совина
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