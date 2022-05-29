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Евросоюз не согласовал нефтяное эмбарго против России

Послы ЕС не достигли компромисса по облегченному нефтяному эмбарго против России

Фото: Pixabay

Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (ЕС) не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

Собеседник агентства пояснил, что решение по нефтяному эмбарго, которое входит в проект шестого пакета санкций против России, также маловероятно и на саммите Евросоюза.

«Сегодня прошло заседание "Корепера", на котором обсуждался вопрос запрета поставок нефти. Нам предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник (30 мая, — прим. "Ленты.ру")», — сказал источник, добавив, что все страны союза настроены ограничить поставки нефти из России, но послам необходимы дополнительные согласования.

Он также выразил надежду, что если лидеры ЕС на саммите 30-31 мая не придут к договоренностям по шестому пакету санкций против РФ, то он хотя бы «создаст позитивную динамику в этом направлении». «В конце июня в любом случае будет еще один саммит ЕС», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) призвала правительства стран-членов Евросоюза рассмотреть отсрочку запрета на поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба». По данным собеседников, 28 мая Еврокомиссия направила государствам «пересмотренное предложение», которое позволит отсрочить нефтяное эмбарго.

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Марина Совина
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