Еврокомиссия предложила странам ЕС отсрочить нефтяное эмбарго России

Bloomberg: ЕК призвала отстрочить запрет на поставку нефти из РФ по трубопроводу Дружба

Европейская комиссия (ЕК) призвала правительства стран-членов Евросоюза рассмотреть отсрочку запрета на поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

«ЕС предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу, чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», — сказано в материале.

По данным собеседников, 28 мая Еврокомиссия направила государствам «пересмотренное предложение», которое позволит отсрочить нефтяное эмбарго. По мнению экспертов, данная мера позволит Венгрии выиграть время для поиска технического решения, «удовлетворяющего ее энергетические потребности», а также решить проблемы стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию, пишет Bloomberg.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба», поставляющий нефть из России в Европу.

Трубопровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти из России в Европу и проходит через территории Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Россия оплачивает транзит нефти.