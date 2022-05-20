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Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»

Фото: РИА Новости

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба», поставляющий нефть из России в Европу. Об этом он написал в своей статье для издания Politico.

Порошенко заявил о необходимости ввести полное нефтяное эмбарго в отношении России. Первым шагом, считает он, может стать прекращение работы нефтепровода «Дружба», построенного в 1960-х годах. «Перекрытие трубопровода "Дружба" станет мощным переломным моментом в войне, которую Путин ведет против Украины и Запада», — пишет он.

Трубопровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти из России в Европу и проходит через территории Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Россия оплачивает транзит нефти.

В настоящее время Европейский союз готовится принять шестой пакет санкций в отношении России, основной составляющей которого станет отказ от поставок российской нефти. При этом члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах эмбарго.

По мнению аналитиков Fitch Ratings, страны Европы ожидает макроэкономический шок в случае внезапного прекращения поставок нефти и газа из России. Отмечается, что сейчас порядка 30 процентов внутреннего потребления газа в регионе обеспечивается за счет российских энергоресурсов.

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Алевтина Запольская
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