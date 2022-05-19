Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европе предрекли экономический шок без российских нефти и газа

Fitch: Европу ждет рецессия при внезапном прекращении поставок нефти и газа из России

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Аналитики Fitch Ratings предрекли странам Европы макроэкономический шок в случае внезапного прекращения поставок нефти и газа из России. Выдержки из пресс-релиза агентства приводит РИА Новости.

Без поставок российских энергоносителей страны ЕС может ждать рецессия: сейчас порядка 30 процентов внутреннего потребления газа в регионе обеспечивается за счет российских энергоресурсов. Если поставки прекратятся, ВВП еврозоны обрушится на 2 процента, а Германии как крупнейшего импортера — на 4 процента. При этом эксперты указывают, что поставки из России можно будет заменить другими источниками, но не в ближайшей перспективе, а только со временем.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) заключила, что инфляция в еврозоне в 2022 году достигнет рекордных 6,1 процента, при том что ранее рост цен ожидался на уровне в 3,5 процента. В целом, по данным ЕК, мировой экономический рост в 2022 году замедлится до 3,2 процента, предыдущий прогноз составлял 4,5 процента. Аналитики полагают, что российская экономика уже к следующему году приспособится к разорванным цепочкам поставок и придет в стабильность, однако рост ВВП не превысит 1,5 процента.

В настоящее время Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении России. Одной из главных его составляющих должен стать запрет на импорт российской нефти. Однако члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах такого эмбарго.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Семь стран создадут «зерновой» альянс против России
Раскрыты последствия магнитной стимуляции мозга
Странный способ знакомства с девушкой в самолете вызвал насмешки в сети
После нападения на посла России в Польше СКР возбудил уголовное дело
В России описали реакцию граждан на спецоперацию
Европе предрекли экономический шок без российских нефти и газа
ЦСКА нацелился на футболиста «Зенита»
Маркетолог рассказал о перспективах выкупленного «Макдоналдса» в России
Шведский парламент потребовал у правительства отказаться от российской нефти
Кардиолог предупредил о болезнях из-за ночного бодрствования
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.