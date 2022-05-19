Европе предрекли экономический шок без российских нефти и газа

Fitch: Европу ждет рецессия при внезапном прекращении поставок нефти и газа из России

Аналитики Fitch Ratings предрекли странам Европы макроэкономический шок в случае внезапного прекращения поставок нефти и газа из России. Выдержки из пресс-релиза агентства приводит РИА Новости.

Без поставок российских энергоносителей страны ЕС может ждать рецессия: сейчас порядка 30 процентов внутреннего потребления газа в регионе обеспечивается за счет российских энергоресурсов. Если поставки прекратятся, ВВП еврозоны обрушится на 2 процента, а Германии как крупнейшего импортера — на 4 процента. При этом эксперты указывают, что поставки из России можно будет заменить другими источниками, но не в ближайшей перспективе, а только со временем.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) заключила, что инфляция в еврозоне в 2022 году достигнет рекордных 6,1 процента, при том что ранее рост цен ожидался на уровне в 3,5 процента. В целом, по данным ЕК, мировой экономический рост в 2022 году замедлится до 3,2 процента, предыдущий прогноз составлял 4,5 процента. Аналитики полагают, что российская экономика уже к следующему году приспособится к разорванным цепочкам поставок и придет в стабильность, однако рост ВВП не превысит 1,5 процента.

В настоящее время Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении России. Одной из главных его составляющих должен стать запрет на импорт российской нефти. Однако члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах такого эмбарго.