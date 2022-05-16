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Европе пообещали рекордный рост цен

Инфляция в еврозоне достигнет рекордных 6,1 процента в 2022 году, заключила Еврокомиссия

Фото: Eric Vidal / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) заключила, что инфляция в еврозоне в 2022 году достигнет рекордных 6,1 процента, при том, что ранее рост цен ожидался на уровне в 3,5 процента. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

Составители отчета указали, что основной удар как европейской экономике в частности, так и мировой в целом нанесет рост цен на энергоресурсы. При этом точность прогнозирования потенциальных последствий значительно усложняет обострение геополитической обстановки из-за происходящего на Украине.

Аналитики ЕК ожидают, что в 2023-м инфляция составит 2,7 процента, хотя ранее ожидалось, что она составит 1,4 процента. При этом экономический рост в ЕС в текущем году может упасть практически до нуля, если случатся масштабные перебои с поставками российских нефти и газа.

В целом, по данным ЕК, мировой экономический рост в 2022 году замедлится до 3,2 процента, предыдущий прогноз составлял 4,5 процента. Аналитики полагают, что российская экономика уже к следующему году приспособится к разорванным цепочкам поставок и придет в стабильность, однако рост ВВП не превысит 1,5 процента. Среднегодовая цена нефти марки Brent может составить 103,6 доллара за баррель, а в 2023 году — 93,5 доллара за баррель.

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Платон Щукин
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