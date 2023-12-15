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09:22, 15 декабря 2023Мир

Шольц отправил Орбана «сходить за кофе» из-за провала переговоров по Украине

Politico: Шольц предложил Орбану «сходить за кофе» из-за провала по Украине
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть помещение и отправил его за кофе. В это время остальные страны Евросоюза (ЕС) в его отсутствие могли бы согласовать начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Такое предложение Шольц сделал, осознав безысходность дискуссии из-за провала по Украине. Журналисты отмечают, что канцлер Германии решил, что если Орбан не хочет согласиться начать переговоры, то ему следует ненадолго покинуть зал. Таким образом лидеры 26 стран смогут проголосовать положительно, а премьер-министр Венгрии — сказать, что не отдавал свой голос «за».

«Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — цитирует Politico Шольца.

Этим словам предшествовала длительная дискуссия европейских лидеров. Орбан не раз обещал заблокировать решение по началу вступления Украины в ЕС. Остальные политики хотели его переубедить.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал победой президента России Владимира Путина вето Венгрии на долгосрочную программу бюджетной помощи ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро.

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      Анастасия Алимпиева
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