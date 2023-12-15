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08:52, 15 декабря 2023Мир

В ЕС назвали победой Путина вето Венгрии на помощь Украине в 50 миллиардов евро

Hill: в Ирландии назвали победой Путина вето Венгрии на помощь Украине
СюжетВступление Украины в ЕС:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал победой президента России Владимира Путина вето Венгрии на долгосрочную программу бюджетной помощи Европейского союза (ЕС) Украине в размере 50 миллиардов евро. Его цитирует издание The Hill.

«Что ж, тогда Путин победит», — прокомментировал ситуацию премьер, добавив, что «Украина не устоит без постоянной поддержки как со стороны ЕС, так и со стороны США».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что наложил вето на решение одобрить помощь Украине в 50 миллиардов евро.

До этого стало известно, что Венгрия воздержалась от участия в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. По словам Орбана, Будапешт не хочет «принимать участие в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержался от этого шага».

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      Глеб Бажуткин
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