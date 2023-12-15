Орбан заявил о наложении вето на бюджетную помощь Украине в 50 миллиардов евро

Премьер Венгрии Орбан наложил вето на бюджетную помощь Украине в 50 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) рассказал, что наложил вето на решение одобрить долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета», — заявил он.

По словам политика, данный вопрос будет вновь открыт для обсуждения на следующем саммите Евросоюза после доработки.

Ранее стало известно, что Венгрия воздержалась от участия в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. По словам Орбана, Будапешт не хочет «принимать участие в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержался от этого шага».