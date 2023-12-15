Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 15 декабря 2023Мир

Орбан заявил о наложении вето на бюджетную помощь Украине в 50 миллиардов евро

Премьер Венгрии Орбан наложил вето на бюджетную помощь Украине в 50 млрд евро
СюжетВступление Украины в ЕС:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) рассказал, что наложил вето на решение одобрить долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета», — заявил он.

По словам политика, данный вопрос будет вновь открыт для обсуждения на следующем саммите Евросоюза после доработки.

Ранее стало известно, что Венгрия воздержалась от участия в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. По словам Орбана, Будапешт не хочет «принимать участие в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержался от этого шага».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?

      Российские разведчики уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ

      Украинские военкомы начали ловить подростков

      Украинский пленный рассказал о массовых потерях ВСУ под Работино

      В США поприветствовали решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

      Полковник высказался о тактике российский военных под Работино

      В России предложили ввести в школах уроки мужества от участников СВО

      Женщина вернулась домой спустя месяц и обнаружила удивительное изменение

      Лишившаяся уличных украшений семья посмотрела запись с камеры и удивилась

      Япония ввела санкции против 57 компаний из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости