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22:00, 14 декабря 2023Мир

Венгрия отказалась участвовать в принятии решения по вступлению Украины в ЕС

Орбан: Венгрия не участвовала в принятии решения по вступлению Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Венгрия не участвовала в принятии Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Об этом в своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя итоги заседания саммита блока в Брюсселе.

«В нынешней ситуации начинать переговоры с Украиной — совершенно иррациональное решение, и Венгрия не меняет своей позиции по этому вопросу. Поскольку 26 других членов ЕС настаивали на том, чтобы такое решение должно быть принято, Венгрия решила, что они могут идти своим путем», — подчеркнул он.

По словам Орбана, Будапешт не хочет «принимать участие в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержался от этого шага».

Ранее издание The Washington Post написало, что высказывания Орбана перед саммитом стран Европейского союза связаны с дискуссиями о финансировании Украины в США. Журналисты предположили, что венгерский премьер воодушевился на фоне дискуссий в Конгрессе вокруг выделения пакета финансовой помощи Киеву. Также было упомянуто выделение Венгрии ранее замороженных средств из бюджета ЕС.

Кроме того, издание Politico написало, что ряд лидеров стран — членов Европейского союза готов частично уступить премьер-министру Венгрии в вопросе переговоров о вступлении Украины в объединение.

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      Марина Совина
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