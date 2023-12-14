В ЕС решили пойти на уступки Венгрии по вопросу Украины

Politico: ряд лидеров ЕС готовы уступить Орбану по переговорам о членстве Киева

Ряд лидеров стран-членов Европейского союза (ЕС) готов частично уступить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в вопросе переговоров о вступлении Украины в объединение. Об этом пишет Politico.

Как пишет издание, ряд лидеров государств ЕС решил пойти на уступки и отложить решение о начале переговоров по членству Украины на следующий год и перенести окончательное обсуждение на март 2024 года, рассказали Politico анонимные высокопоставленные источники.

Руководство Венгрии неоднократно высказывалось о необходимости перенести решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС. Ранее Орбан называл действия еврочиновников ошибкой. Также 12 декабря венгерский министр по делам ЕС Янош Бок призвал отложить решение о переговорах как минимум до июня 2024 года.