Венгрия призвала отложить решение о переговорах по Украине в ЕС на полгода

FT: Венгрия призывает отложить решение о переговорах по Украине в ЕС до июня

Венгрия призывает отложить решение о переговорах по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) как минимум до июня 2024 года. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бок, сообщает Financial Times (FT).

По его словам, Будапешт настаивает на том, что любая помощь Киеву не должна поступать из совместного бюджета ЕС и что решение о переговорах о вступлении в объединение необходимо отложить до выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.

«Венгрия не изменит своего решения. Мы можем говорить о периоде после саммита ЕС в декабре со странами-членами, однако я не вижу никакого фактора, который мог бы повлиять на наше решение», — сказал министр.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что ЕС не готов к переговорам о членстве Украины, поэтому необходимо подумать о других формах двустороннего сотрудничества. По словам венгерского дипломата, Брюссель не представляет, какое влияние окажет вступление Украины.