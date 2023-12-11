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23:16, 11 декабря 2023Мир

МИД Венгрии заявил о неготовности ЕС к переговорам о вступлении Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС не готов к переговорам о вступлении Украины
СюжетВступление Украины в ЕС:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) не готов к переговорам о вступлении Украины, необходимо подумать о других формах двустороннего сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

После встречи с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной он отметил, что переговоры с Киевом о вступлении не являются тактическим вопросом. По словам венгерского дипломата, Брюссель не представляет, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС.

«Существует много способов укрепления сотрудничества между Евросоюзом и Украиной, но сегодня сообщество не готово начать переговоры о вступлении. Это реальность», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на март 2024 года из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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      Марина Совина
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