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14:41, 11 декабря 2023Мир

Стало известно о возможном переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС

Reuters: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут перенести на март 2024 года
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) могут быть перенесены на март 2024 года из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Те, кто ожидает, что Орбан пойдет на уступки, описали возможный компромисс, который заключается в переносе начала переговоров с Украиной на март, как только будут соблюдены окончательные условия», — указывает агентство.

Ранее британский журнал Economist сообщил, что Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине вступить в ЕС. Они будут мешать достижению цели декабрьского саммита ЕС, где все внимание будет направлено на решение вопроса о членстве Киева.

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