В Британии нашли «похитителя Рождества» у Украины

Economist: Орбан и Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет британский журнал Economist.

«Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества (Орбан. — Прим. «Ленты.ру».) сегодня особенно сварлив и вспыльчив», — говорится в материале. Также скоро «этот Гринч» может найти нового союзника в лице Вилдерса, пишет издание.

Отмечается, что запланированный на середину декабря саммит по вступлению Украины в ЕС должен был «пролить на Киев потоки денежных ливней» и гарантировать членство в союзе. Но Орбан и Вилдерс, выступающие против расширения Евросоюза, препятствуют достижению целей встречи, отмечает издание.

По мнению издания, Киев может столкнуться с нехваткой денег уже в начале 2024 года. Без координированной отправки средств Украине ЕС может лишиться доверия постсоветской республики.

Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС назревает политический кризис, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Россией, выступает против принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество. По информации издания, будущий декабрьский саммит ЕС в Брюсселе, где будут приниматься решения по бюджету и членству Украины, может стать одним из самых сложных европейских советов и внести разлад в единую политику сообщества.

По мнению датских журналистов, европейские лидеры могут отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до марта и обсудить на саммите только вопрос финансовой поддержки Киева на 2024 год.