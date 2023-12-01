В ЕС спрогнозировали политический кризис из-за поддержки России Орбаном

Politico: поддержка России Орбаном вносит серьезный разлад в политику ЕС

В Европейском союзе (ЕС) назревает политический кризис, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Россией, выступает против принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, будущий декабрьский саммит ЕС в Брюсселе, где будут приниматься решения по бюджету и членству Украины, может стать одним из самых сложных европейских советов и внести разлад в единую политику сообщества. «Мы движемся к серьезному кризису», — спрогнозировал высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.

Директор Института политического капитала Будапешта Петер Креко выразил мнение, что венгерский лидер играет в долгую игру. «Орбан ждал, пока Европа поймет, что выиграть войну на Украине невозможно и что Киев должен пойти на уступки. (…) Теперь он чувствует, что его время приближается, потому что усталость от Украины растет в общественном мнении во многих странах ЕС».

Уточняется, что теоретически Евросоюз рассматривает применение «ядерного варианта» борьбы с Орбаном, а именно лишение Венгрии участия в принятии политических решений. Однако страны-члены сообщества опасаются, что это создаст прецедент разобщенности и фрагментации ЕС, поэтому просто пытаются найти компромисс.

Ранее Орбан и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили подготовку к переговорам о вступлении Украины в ЕС. На встрече также присутствовал министр по делам ЕС Янош Бока.