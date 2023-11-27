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13:51, 27 ноября 2023Мир

Орбан обсудил с главой Евросовета начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Hirado: Орбан обсудил с председателем Евросовета Мишелем вступление Украины в ЕС

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили подготовку к переговорам о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), которые пройдут на саммите в Брюсселе 14 и 15 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского лидера Берталан Хаваши, его цитирует газета Hirado.

«Встреча состоялась в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза. На ней также присутствовал министр по делам ЕС Янош Бока», — указал руководитель канцелярии Орбана.

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова оценила шансы Украины вступить в Евросоюз до 2030 года, допустив, что это может произойти. Она уточнила, что для вступления в ЕС Украине необходимо выполнить все требования, включая технические условия.

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      Глеб Бажуткин
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