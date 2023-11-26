Посол оценила шансы Украины вступить в Евросоюз до 2030 года

Посол ЕС в Киеве Матернова допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова в эфире всеукраинского телемарафона прокомментировала возможность вступления страны в организацию. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Матернова оценила шансы Украины вступить в Евросоюз до 2030 года и допустила, что это может произойти.

«Я верю, что цель — достичь членства в ЕС до конца десятилетия — не является нереалистичной… Если рассматривать конец этого десятилетия как возможную дату, это может быть реалистично», — отметила она.

Дипломат добавила, что для вступления в ЕС Украине необходимо выполнить все требования, включая технические условия. Кроме того, Киеву понадобятся институционные урегулирования со стороны организации.

26 сентября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении всех рекомендаций для вступления страны в Евросоюз. Он также напомнил, что в июне прошлого года Киев получил статус кандидата в члены Евросоюза и список из семи рекомендаций, которые следует выполнить для следующего шага на пути к вступлению в ЕС.

