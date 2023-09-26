Премьер Украины заявил о выполнении всех рекомендаций для вступления страны в ЕС

Шмыгаль: Украина выполнила все рекомендации для переговоров о вступлении в ЕС

Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, выступление которого опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня мы принимаем государственную целевую программу "Единство в разнообразии"», — заявил Шмыгаль, отметив, что программа должна создать условия для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

«После утверждения этой программы мы можем говорить, что на правительственном уровне мы полностью завершили выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии», — заявил он.

Премьер-министр напомнил, что в июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза и список из семи рекомендаций, которые необходимо выполнить для следующего шага на пути к вступлению в ЕС.

Ранее глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюз должен начать большую волну перемен, чтобы подготовиться к вступлению Украины в качестве государства-члена, так как экономическая модель ЕС может не выжить при расширении блока.