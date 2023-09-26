Экономической модели ЕС предрекли крах в случае присоединения Украины

Глава Европарламента Метсола: экономическая модель ЕС не выживет при расширении

Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюз должен начать большую волну перемен, чтобы подготовиться к вступлению Украины в качестве государства-члена, так как экономическая модель ЕС не выживет при расширении блока. Об этом сообщает The Guardian.

Метсола высказала мнение, что ЕС необходимо ускорить процесс вступления в союз Украины и балканских государств, чтобы ограничить риск российского вмешательства на этих бывших советских территориях.

Тем не менее глава Европарламента подчеркнула, что нынешняя экономическая модель ЕС станет нежизнеспособной при расширении блока, что потребует внутренних перемен. «Конечно, экономическая модель, которую мы имеем сегодня, не сможет выжить при 32 или 33 [государствах-членах]. Мы уже начали работу в парламенте», — заявила она.

При этом Метсола считает, что нет необходимости ждать вступления кандидатов в ЕС, чтобы воспользоваться некоторыми преимуществами членства. В ситуации с Украиной Евросоюз «ничего не исключает», включая отмену торговых тарифов и предоставление Киеву доступа к внутренним рынкам, прежде чем полное членство.

Ранее Метсола заявила, что Евросоюз должен начать переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС в середине декабря 2023 года. Отмечается, что это было желание главы Европарламента.