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08:29, 30 июня 2023Мир

В ЕС захотели начать переговоры о вступлении Украины в декабре

Глава Европарламента Метсола: ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины в декабре

Фото: Pixabay

Евросоюз должен начать переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС в середине декабря 2023 года. Этого захотела председатель Европарламента Роберта Метсола, сообщает Politico.

«Усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными, особенно во время войны. Если эти критерии были соблюдены в достаточной степени, мы должны отреагировать», — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед лидерами стран ЕС отметил, что украинские власти надеются начать переговоры о вступлении страны в ЕС в ближайшие полгода. Он подчеркнул, что прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии следует зафиксировать.

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    Семен Александров
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