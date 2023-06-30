В ЕС захотели начать переговоры о вступлении Украины в декабре

Глава Европарламента Метсола: ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины в декабре

Евросоюз должен начать переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС в середине декабря 2023 года. Этого захотела председатель Европарламента Роберта Метсола, сообщает Politico.

«Усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными, особенно во время войны. Если эти критерии были соблюдены в достаточной степени, мы должны отреагировать», — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед лидерами стран ЕС отметил, что украинские власти надеются начать переговоры о вступлении страны в ЕС в ближайшие полгода. Он подчеркнул, что прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии следует зафиксировать.