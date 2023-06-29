На Украине понадеялись начать переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие полгода

Зеленский: Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие полгода

Власти Украины надеются начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) в ближайшие полгода. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в ходе выступления перед лидерами стран ЕС по видеосвязи, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский напомнил, что с 1 июля Испания будет председательствовать в ЕС в течение полугода, премьер-министр этой страны Педро Санчес в субботу приедет в Киев. «Это очень много говорит о том, как важны для нашей Европы будут эти полгода. Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Киев готов к началу переговоров о членстве, а прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии следует зафиксировать.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген выступает за сохранение общих правил и подходов по вступлению Украины в ЕС. Снижать стандартные требования для ускорения процесса не следует, считает он.