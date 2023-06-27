Дания отказалась снижать требования по вступлению в ЕС для Украины

Расмуссен: Дания не готова снижать стандартные требования по вступлению в ЕС для Украины

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген выступает за сохранение общих правил и подходов по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС) и не готов снижать для нее стандартные требования с целью ускорить данный процесс. Его слова приводит Аvisen Danmark.

По словам министра, с точки зрения геополитики было бы хорошо расширить ЕС за счет восточных стран, так как, если для них не будет «четкой европейской перспективы», они окажутся в сфере интересов России.

«Но история также учит, что реформы легче проводить, когда еще только вступаешь, а не когда уже вступил. И себе, и этим странам мы окажем медвежью услугу, если снизим требования», — заявил он.

Отмечается, что помимо Украины речь идет о Молдавии и Грузии.

23 июня в Еврокомиссии (ЕК) оценили степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований — о реформе судебной системы и законодательстве о свободе СМИ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен затруднилась назвать точные сроки вступления Украины в Евросоюз, но предположила, что это может произойти в ближайшие 20-30 лет.