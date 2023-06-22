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19:09, 22 июня 2023Мир

Готовность Украины к началу переговоров о вступлении в ЕС оценили

Еврокомиссар: Киев выполнил два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС). С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий, его цитирует ТАСС.

«На данный момент Украина выполнила два условия — по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ», — сообщил чиновник.

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Как отметил Варгелий, по остальным пяти условиям «есть определенный прогресс», который можно оценить тройкой по пятибалльной шкале.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европейский союз из-за неудач Киева на поле боя в скором времени инициирует переговоры об ускоренном включении Украины в объединение. Политик указал, что ожидает серьезных изменений, и подчеркнул, что ключевые решения по многим вопросам уже приняты.

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    Глеб Бажуткин
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