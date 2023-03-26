Вучич рассказал о скорых переговорах о включении Украины в ЕС из-за неудач на поле боя

Европейский союз (ЕС) из-за неудач Киева на поле боя в скором времени инициирует переговоры об ускоренном включении Украины в объединение. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью TV Pink.

Политик указал, что ожидает серьезных изменений и подчеркнул, что ключевые решения по многим вопросам уже приняты. «Уже в июне должны начаться [переговоры], так как Украина, почти наверняка, не может победить в военном смысле. Ожидаю, что она получит большой импульс на своем европейском пути», — рассказал он.

Вучич отметил, что ЕС примет решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в объединение. Он обратил внимание, что Евросоюз и Соединенные Штаты подходят к состязанию за определение главы НАТО. По словам сербского лидера, американцы создают свой блок внутри Европы.

