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12:31, 26 марта 2023Мир

Вучич рассказал о скорых переговорах о включении Украины в ЕС

Вучич рассказал о скорых переговорах о включении Украины в ЕС из-за неудач на поле боя

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) из-за неудач Киева на поле боя в скором времени инициирует переговоры об ускоренном включении Украины в объединение. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью TV Pink.

Политик указал, что ожидает серьезных изменений и подчеркнул, что ключевые решения по многим вопросам уже приняты. «Уже в июне должны начаться [переговоры], так как Украина, почти наверняка, не может победить в военном смысле. Ожидаю, что она получит большой импульс на своем европейском пути», — рассказал он.

Вучич отметил, что ЕС примет решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в объединение. Он обратил внимание, что Евросоюз и Соединенные Штаты подходят к состязанию за определение главы НАТО. По словам сербского лидера, американцы создают свой блок внутри Европы.

Анжелика Бережная
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