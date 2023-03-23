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13:49, 23 марта 2023Мир

Венгрия заявила о неспособности НАТО единолично принять решение по Украине

НАТО неспособно принять решение по Украине без учета позиции Венгрии

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

НАТО неспособно принять ни одно решение по Украине без учета позиции Венгрии. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш, его слова приводит ТАСС.

«Без согласия Венгрии не может быть принято решение о членстве Украины в НАТО», — указал он, отметив, что заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров 4 апреля будет не более, чем «дружеской беседой».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не станет поддерживать движение Украины в сторону Евросоюза (ЕС) и НАТО, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров.

«Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше», – высказался Сийярто по вопросу возможного вступления Украины в названные объединения.

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Виктория Кондратьева
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