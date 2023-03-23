Венгрия заявила о неспособности НАТО единолично принять решение по Украине

НАТО неспособно принять решение по Украине без учета позиции Венгрии

НАТО неспособно принять ни одно решение по Украине без учета позиции Венгрии. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш, его слова приводит ТАСС.

«Без согласия Венгрии не может быть принято решение о членстве Украины в НАТО», — указал он, отметив, что заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров 4 апреля будет не более, чем «дружеской беседой».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не станет поддерживать движение Украины в сторону Евросоюза (ЕС) и НАТО, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров.

«Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше», – высказался Сийярто по вопросу возможного вступления Украины в названные объединения.