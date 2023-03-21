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14:38, 21 марта 2023Мир

Венгрия отказалась поддерживать Украину в вопросе вступления в ЕС и НАТО

МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит движения Киева в сторону ЕС и НАТО
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Венгрия не собирается поддерживать движение Украины в сторону Евросоюза (ЕС) и НАТО, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше», – высказался Сийярто по вопросу возможного вступления Украины в названные объединения.

До этого глава венгерского МИЖ уже заявлял, что Киев никогда не был партнером Будапешта в вопросе закарпатских венгров. По словам дипломата, права закарпатских венгров последовательно сокращаются и нарушаются с каждым новым принятым законом с 2015 года.

Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш уже заявлял, что Будапешт отвергает ратификацию членства Украины в Евросоюзе (ЕС), пока не прекратится притеснение прав этнических венгров в Закарпатье со стороны Киева.

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Варвара Кошечкина
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