Глава МИД Венгрии Сийярто: права закарпатских венгров последовательно нарушаются Украиной

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев никогда не был партнером Будапешта в вопросе закарпатских венгров. Трансляция пресс-конференции доступна в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) дипломата.

По словам дипломата, права закарпатских венгров последовательно сокращаются и нарушаются с каждым новым принятым законом с 2015 года. Глава МИД подчеркнул, что Венгрия всегда стремилась поддерживать хорошие отношения с Украиной, в первую очередь из-за того, что там проживают 150 тысяч венгров.

«Очевидно, что чем лучше отношения с соседней страной, тем лучше там жить венгерскому национальному меньшинству... Но украинцы никогда не были партнерами. С 2015 года украинцы постепенно, от закона к закону, нарушали и сокращали права венгерского меньшинства», — опроверг он партнерство страны с Киевом.

Ранее стало известно, что власти Украины проводят в Закарпатье самую масштабную мобилизацию, которая связана с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Впоследствии венгерские журналисты сообщили, что в армию забирают в том числе проживающих на этой территории венгров.