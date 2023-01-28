В Венгрии рассказали о масштабной мобилизации в Закарпатье

Index: в Закарпатье мужчин забирают с чердаков и автобусов для мобилизации

В Закарпатской области Украины проходит масштабная мобилизация, передает венгерский портал Index со ссылкой на местных жителей.

По данным издания, в армию забирают в том числе проживающих на этой территории венгров. Журналисты уточнили, что военные не дают отсрочку даже на уход за больными родственниками. Один из жителей Закарпатья в комментарии изданию отметил, что всех призывают «безжалостно и насильно».

«Те, кому поручено раздавать повестки или загонять ничего не подозревающих прохожих в автобус, направляющийся на фронт, не заботятся о семейном, физическом или ментальном состоянии "мишени"», — рассказал он. Издание пишет, что большинство мужчин, пытаясь избежать мобилизации, прячутся на чердаках.

Ранее стало известно, что власти Украины проводят в Закарпатье самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.