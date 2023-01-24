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00:27, 24 января 2023Бывший СССР

Украину уличили в проведении масштабной мобилизации в Закарпатье

Pesti Srácok: Украина проводит масштабную мобилизацию в Закарпатье из-за больших потерь

Фото: Reuters

Власти Украины проводят в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. В этом Киев уличило венгерское издание Pesti Srácok, ссылаясь на местных жителей.

По их оценкам, в последние дни Закарпатье наводнили сотни украинских военных и полицейских. «Регистрируют, раздают повестки и забирают: на улице, на рынке, в автобусе, у детского сада, в кафе... Они уже заходят в дома», — пишет издание.

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Местные жители также рассказали, что задача стоит мобилизовать в удаленной от фронта Закарпатской области 10 тысяч человек для формирования новой большой бригады. «В Мукачево, например, на днях закрыли целый рынок, вошли солдаты и полиция, и всех, кто выглядит годным к службе, погрузили в автобус и увезли», — рассказал изданию очевидец.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. При этом украинский лидер отметил, что не совсем может говорить о том, как проходят шаги мобилизационных процессов. В то же время он подчеркнул, что «они есть, они должны быть».

В декабре 2022 года глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент Киев не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, Украина имеет достаточно людей «в ВСУ и вообще в секторе безопасности, обороны».

16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 19 февраля 2023 года.

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Марина Совина
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