Украинскому командованию поручили создать резервы личного состава

Владимир Зеленский поручил украинскому командованию создать резервы личного состава

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Его слова приводит РИА Новости.

«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться», — сообщил он в ходе встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. При этом украинский лидер отметил, что не совсем может говорить о том, как проходят шаги мобилизационных процессов. В то же время он подчеркнул, что «они есть, они должны быть».

В декабре 2022 года глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент Киев не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, Украина имеет достаточно людей «в ВСУ и вообще в секторе безопасности, обороны».

16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 19 февраля 2023 года.