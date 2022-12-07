Украина приостановила волну мобилизации

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что дополнительная мобилизация не планируется

На данный момент Киев не планирует проводить дополнительную мобилизацию, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в Вооруженных силах страны (ВСУ) достаточно людей.

«Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, — вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны», — сказал Резников.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ряд союзников Киева боится положительно ответить на заявку страны в НАТО.