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10:24, 7 декабря 2022Бывший СССР

Глава МИД Украины пожаловался на союзников

Глава МИД Украины Кулеба: союзники боятся положительно ответить на заявку страны в НАТО

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ряд союзников Киева боится положительно ответить на заявку страны в НАТО. Об этом он рассказал в интервью газете Politico.

«Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся положительно ответить на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставить Украине самое современное вооружение», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что в настоящее время существует много психологических барьеров, которые необходимо преодолеть. По его словам, одним из таких факторов является идея о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее обозреватель Politico Лили Байер заявила, что западные политики стараются избегать вопроса о вступлении страны в НАТО. Как она утверждает, заявление президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном становлении членом альянса «застало врасплох многих ближайших партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство».

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Кристина Есикова
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