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02:56, 7 декабря 2022Мир

На Западе раскрыли «взрывоопасную тему» в отношениях с Украиной

Politico: западные политики избегают взрывоопасной темы о вступлении Украины в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

Обозреватель Politico Лили Байер заявила, что западные политики стараются избегать вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

По словам автора материала, заявление президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО «застало врасплох многих ближайших партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство».

«Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней», — признала она. Несмотря на то, что Европа нарушает «одно табу за другим», членство Украины в НАТО остается запрещенным, утверждает Байер.

Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла положительно оценил предложение президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности для России. По мнению депутата, долгосрочное решение конфликта должно предусматривать нейтралитет Украины. «Это исключает членство в НАТО», — подчеркнул он.

Марина Совина
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