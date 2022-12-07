На Западе раскрыли «взрывоопасную тему» в отношениях с Украиной

Politico: западные политики избегают взрывоопасной темы о вступлении Украины в НАТО

Обозреватель Politico Лили Байер заявила, что западные политики стараются избегать вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

По словам автора материала, заявление президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО «застало врасплох многих ближайших партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство».

«Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней», — признала она. Несмотря на то, что Европа нарушает «одно табу за другим», членство Украины в НАТО остается запрещенным, утверждает Байер.

Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла положительно оценил предложение президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности для России. По мнению депутата, долгосрочное решение конфликта должно предусматривать нейтралитет Украины. «Это исключает членство в НАТО», — подчеркнул он.