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11:03, 22 июля 2026 (обновлено: 11:13, 22 июля 2026)Путешествия

Россияне начали в два раза чаще летать в Китай

Авиаперевозки между Россией и Китаем за 5 месяцев 2026 года выросли на 48 процентов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

За первые пять месяцев 2026 года авиаперевозки между Россией и КНР выросли более чем на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

С января по май пассажиропоток в Китай превысил 900 тысяч человек, отметили в Минтрансе РФ. Россияне в два раза чаще начали летать в азиатское государство благодаря введению безвиза между странами.

Ранее стало известно, что власти России и Китая продлили безвизовый режим до 31 декабря 2027 года. Для поездки в КНР россиянам достаточно загранпаспорта.

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