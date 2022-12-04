В Германии призвали не допустить членство Украины в НАТО ради решения конфликта

Сопредседатель АдГ Хрупалла призвал не допустить Украину в НАТО для решения конфликта

Сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла положительно оценил предложение президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности для России. Об этом сообщает Die Welt.

По мнению депутата, долгосрочное решение конфликта должно предусматривать нейтралитет Украины. «Это исключает членство в НАТО», — подчеркнул он.

Ранее представители правящей в ФРГ коалиции со скептицизмом оценили предложение Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности для России. Внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Нильс Шмид отметил, что НАТО никогда не угрожала России, но были созданы общие рамки для обсуждения вопросов безопасности.

Макрон ранее заявил, что следует разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы.