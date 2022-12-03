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16:45, 3 декабря 2022Мир

Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России

Макрон призвал включить гарантии безопасности для РФ в архитектуру безопасности Европы
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Нужно будет разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы. К этому призвал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

«Нам нужно подумать о том, что мы готовы сделать после этого (восстановления мира — прим. "Ленты.ру"), как защищать наших союзников, страны-члены альянса, и в то же время предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров», — поделился он.

По словам французского лидера, Европе предстоит подумать над словами президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам РФ. Это будет рассмотрено в контексте разговора о восстановлении мира на Украине, заявил Макрон.

В конце октября президент Франции отметил, что перспектива мирного решения конфликта на Украине до сих пор существует. Он также указал, что предпринял все возможные попытки вести диалог с российским коллегой.

Ранее французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал власти страны прекратить накачивать Украину оружием и деньгами. Он подчеркнул, что французская армия страдает из-за того, что власти слишком усиленно помогают Украине.

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Алина Гончарова
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