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21:08, 23 октября 2022Мир

Макрон заявил о существовании перспективы мирного решения конфликта на Украине

Макрон сообщил, что перспектива мирного решения конфликта на Украине до сих пор существует

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что перспектива мирного решения конфликта на Украине до сих пор существует, сообщает ТАСС.

«Перспектива мира существует. Мы говорим о мире, о крике о мире в момент, когда украинцы сражаются за защиту своего достоинства, своих границ и суверенитета. Мир возможен и тот, которого желают они, при уважении прав суверенного народа», — заявил французский лидер.

По его словам, он предпринял все возможные попытки вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Макрон отметил, что не получил от него объяснений того, как ситуация с украинским кризисом стала настолько критичной. Он добавил, что Россия решила изолироваться от всего мира, поскольку считает, что тот хочет ее уничтожить.

Ранее французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал власти страны прекратить накачивать Украину оружием и деньгами. Он подчеркнул, что французская армия страдает из-за того, что власти слишком усиленно помогают Украине.

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Марина Совина
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