Макрон сообщил, что перспектива мирного решения конфликта на Украине до сих пор существует

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что перспектива мирного решения конфликта на Украине до сих пор существует, сообщает ТАСС.

«Перспектива мира существует. Мы говорим о мире, о крике о мире в момент, когда украинцы сражаются за защиту своего достоинства, своих границ и суверенитета. Мир возможен и тот, которого желают они, при уважении прав суверенного народа», — заявил французский лидер.

По его словам, он предпринял все возможные попытки вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Макрон отметил, что не получил от него объяснений того, как ситуация с украинским кризисом стала настолько критичной. Он добавил, что Россия решила изолироваться от всего мира, поскольку считает, что тот хочет ее уничтожить.

Ранее французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал власти страны прекратить накачивать Украину оружием и деньгами. Он подчеркнул, что французская армия страдает из-за того, что власти слишком усиленно помогают Украине.