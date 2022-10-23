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20:04, 23 октября 2022Наука и техника

Во Франции призвали прекратить накачивать Украину оружием

Политик Дюпон-Эньян: армия Франции страдает, а мы «заливаем» Украину оружием

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал власти страны прекратить накачивать Украину оружием и деньгами. Об этом Дюпон-Эньян заявил в своем Twitter.

«Наша армия страдает, а мы заливаем Украину оружием и деньгами!» — написал политик в своем блоге. По словам Дюпон-Эньяна, французская армия страдает из-за того, что власти слишком усиленно помогают Украине.

«Из-за нехватки бюджета наш единственный авианосец "Шарль-де-Голль" не был защищен противоракетными вспышками, которые необходимы для его защиты, во время миссии в начале 2022 года», — заключил автор.

Николя Дюпон-Эньян, бывший кандидатом в президенты Франции, неоднократно высказывался на тему кризиса на Украине и отношений между Парижом и Москвой. Так, в ноябре Дюпон-Эньян заявил, что для Франции будет выгодно восстановить дипломатические отношения с Россией.

В апреле посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить накачивать Украину летальным оружием. «Именно США провоцируют все новые и новые жертвы», — заявили представители посольства.

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Андрей Ставицкий
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