Политик Дюпон-Эньян: армия Франции страдает, а мы «заливаем» Украину оружием

Французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал власти страны прекратить накачивать Украину оружием и деньгами. Об этом Дюпон-Эньян заявил в своем Twitter.

«Наша армия страдает, а мы заливаем Украину оружием и деньгами!» — написал политик в своем блоге. По словам Дюпон-Эньяна, французская армия страдает из-за того, что власти слишком усиленно помогают Украине.

«Из-за нехватки бюджета наш единственный авианосец "Шарль-де-Голль" не был защищен противоракетными вспышками, которые необходимы для его защиты, во время миссии в начале 2022 года», — заключил автор.

Николя Дюпон-Эньян, бывший кандидатом в президенты Франции, неоднократно высказывался на тему кризиса на Украине и отношений между Парижом и Москвой. Так, в ноябре Дюпон-Эньян заявил, что для Франции будет выгодно восстановить дипломатические отношения с Россией.

В апреле посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить накачивать Украину летальным оружием. «Именно США провоцируют все новые и новые жертвы», — заявили представители посольства.