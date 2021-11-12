Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян: будущее Европы зависит от союза с Россией

Для Франции будет выгодно восстановить дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал кандидат в президенты Пятой республики от партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире Europe 1.

Политик призвал к отмене несправедливых санкций против Москвы, введенных после присоединения Крыма к России. По его словам, Парижу стоит прекратить участвовать в детских играх во внешней политике, выясняя, «кто хорошие парни, а кто плохие».

Дюпон-Эньян подчеркнул, что будущее Европы зависит от будущего союза с российской стороной. «У них есть сырье, желание защищаться, а кроме того, они необходимы на Ближнем Востоке», — уточнил он. По мнению депутата, Парижу необходимо проводить более независимую политику на международной арене.

28 октября посол России в Париже Алексей Мешков выразил надежду на восстановление доверительных отношений между Москвой и Европейским союзом при председательстве Франции в Совете ЕС. По его словам, на данный момент в объединении нарастают антироссийские фобии и установки, не обоснованные ничем, кроме идеологизированного противостояния.