Франция предупредила Россию о последствиях в случае прихода ЧВК Вагнера в Мали

Глава МИД Франции Ле Дриан предупредил о последствиях для России из-за ЧВК Вагнера в Мали

Министерство иностранных дел Франции пообещало России серьезные последствия в случае прихода ЧВК Вагнера в Мали. Об этом заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вмешательства группы «Вагнер» в дела этой страны Жан-Ив Ле Дриан о появлении ЧВК Вагнера в Мали

Что это такое?

Частная военная кампания (ЧВК) Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

Обострение

Реакция французского МИД связана с опубликованной недавно агентством Reuters информацией о том, что правящая хунта Мали заключила сделку с российскими наемниками, в рамках которой последние будут обучать местных военных и обеспечивать безопасность высокопоставленных чиновников. По данным дипломатических источников агентства, в Мали планируется направить до тысячи россиян.

В ответ на это Ле Дриан заявил, что Париж выведет военных из Мали, если там начнут работать бойцы ЧВК Вагнера. Министр обороны Франции Флоранс Парли в свою очередь отметила, что присутствие наемников в Мали было бы «крайне тревожным».

Предостерегли Мали

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в свою очередь предупредил Мали о возможных последствиях в случае сотрудничества властей африканской страны с ЧВК Вагнера, передает «Интерфакс». Боррель заявил, что возможное участие частной военной компании в делах страны будет «незамедлительно иметь последствия» в сотрудничестве между ЕС и переходным правительством Мали.

Позиция Мали

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп 24 сентября встретился с Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН. По итогам заявил, что не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о размещении ЧВК Вагнера в стране.

Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией Абдулай Диоп о беседе с Лавровым

Реакция Кремля

Российское провительство отвергло все обвинения касаемо присутствия военных на территории африаканских стран. Пресс-секретарь прещидент России Дмитрий Песков заявил, что в Мали нет никаких представителей российских вооруженных сил, и никаких официальных переговоров на эту тему между двумя странами не ведется. Он отметил, что поддерживает контакты со многими странами, в том числе африканского континента, но при этом представитель Кремля снова подчеркнул, что «российских военных там нет».