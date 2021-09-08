В ФСБ оценили данные об участии США в операции против 33 бойцов ЧВК в Белоруссии

В ФСБ России оценили и полностью подтвердили данные источника телеканала CNN о том, что США помогли Киеву в операции 2020 года украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 бойцов ЧВК Вагнера, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУР (Главным управлением разведки — прим. "Ленты.ру") Минобороны Украины и СБУ (Службой безопасности Украины — прим. "Ленты.ру"), так что информацию эту мы считаем достоверной», — заключил он.

Ранее CNN опубликовал интервью с человеком, которого представил как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. По словам мужчины, спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. Однако план не был осуществлен из-за вмешательства белорусских властей, которые задержали группу россиян на своей территории и затем выдали их родине.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но 32 «вагнеровца» были переданы России. Еще один российский гражданин, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.