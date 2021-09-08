США помогли Украине в ходе операции против 33 бойцов ЧВК в Белоруссии

CNN: США помогли Украине деньгами в операции против 33 россиян в Белоруссии в 2020 году

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США помогли Киеву деньгами и советами в операции 2020 года украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 бойцов ЧВК Вагнера, подозреваемых в причастности к конфликту в Донбассе.

Телеканал опубликовал интервью с человеком, которого представили как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. По словам мужчины с затемненным лицом, спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду.

Однако план не был осуществлен из-за вмешательства белорусских властей, которые задержали группу россиян на своей территории и затем выдали из родине. «По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также [имело место] техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», — говорится в материале CNN.

Бывший украинский разведчик заявил, что в ходе вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно делились фактами из своих биографий, благодаря чему их удалось идентифицировать как участников боевых действий в Донбассе.

Собеседник телеканала сообщил, что среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17. Еще четыре человека были членами группы, ответственной за уничтожение украинского военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших украинцев.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но 32 «вагнеровца» были переданы России.