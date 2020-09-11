В кураторстве провокации с бойцами ЧВК в Минске обвинили сотрудников ЦРУ

Источник «Комсомольской правды» в российских спецслужбах обвинил двух сотрудников ЦРУ США в кураторстве провокации с задержанием в Минске бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

«Желающие могут подкараулить у посольства США в Киеве официального представителя ЦРУ Тимоти Джеймса Сковина либо его первого заместителя Браена Томас О'Берна, они, если захотят, расскажут много интересного», — утверждает собеседник издания.

По его данным, сначала предполагалось «заманить в ловушку интересующих украинские спецслужбы» россиян. Однако на завершающем этапе с подачи американцев появилась «более глобальная, стратегическая цель» — внести раскол в белорусско-российские отношения. «Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул», — сообщил источник.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но 32 «вагнеровца» были переданы России.

Главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Служба безопасности Украины хотела выманить бойцов ЧВК на Украину и затем использовать для обмена пленными, однако операция провалилась из-за офиса президента Владимира Зеленского. Зеленский назвал данную информацию бредом.