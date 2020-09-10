На Украине признались в уничтожении документов о «вагнеровцах»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что власти готовятся уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб к аресту 33 россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных в Белоруссии. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Руководство государства начинает скрывать эту информацию и, более того, принуждает руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но вы знаете, наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, осуществляются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы», — признался Турчинов.

Он и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировали на пресс-конференции документы, на основе которых силовики должны были «вручить подозрения» 26 «вагнеровцам», принимавшим, по их мнению, участие в боевых действиях в Донбассе.

«Они обвиняются на основе этих документов (...) в террористических, военных преступлениях приблизительно по 15 статьям», — сказал Луценко и добавил, что материалы свидетельствуют о подготовленной Украиной спецоперации, которую пытаются скрыть власти.

Ранее президент России Владимир Путин назвал задержание россиян под Минском акцией спецслужб Украины и США. По его мнению, людей втемную переместили на территорию сопредельного государства, «поставив перед ними совершенно легальные цели, и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании».

29 июля под Минском задержали 33 граждан России, которых белорусские власти назвали «наемниками». Лукашенко заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинское гражданство. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы Москве. Вскоре на Украине задержание россиян назвали «сорванной операцией украинских спецслужб». По одной из версий, Служба безопасности Украины (СБУ) хотела выманить бойцов и затем использовать их для обмена пленными с Россией.