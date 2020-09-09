Лукашенко увязал увольнение главы КГБ Белоруссии с задержанием 33 россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увязал увольнение главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерия Вакульчика с задержанием 33 российских бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщил главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в Telegram-канале радиостанции.

«Ему [Лукашенко] поступила информация, что в Белоруссию заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Следующая история, ему докладывают о том, что они разместились в гостинице, потом, что они переезжают в пансионат. Он задает вопрос руководителям спецслужб: вы сможете контролировать перемещение этих людей и их действия? Руководитель КГБ сказал: мы не гарантируем, что сможем отслеживать действия этого отряда. После этого он отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему», — привел слова Лукашенко российский журналист.

3 сентября Вакульчик был снят президентским указом с поста председателя КГБ Белоруссии и назначен государственным секретарем Совета безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин назвал задержание россиян под Минском акцией спецслужб Украины и США. По его мнению, людей втемную переместили на территорию соседней страны, «поставив перед ними совершенно легальные цели, и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании».

29 июля в Белоруссии задержали 33 граждан России из ЧВК Вагнера. Лукашенко заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы Москве.