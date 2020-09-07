На Украине заявили о доказательствах причастности СБУ к задержанию бойцов ЧВК

Депутат Верховной Рады Владимир Ариев опубликовал в своем Facebook-аккаунте документы, принадлежащие, по его словам, Службе безопасности Украины (СБУ), и авиабилеты российских бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые были задержаны в Минске в конце июля. По мнению парламентария, эти документы доказывают причастность Киева к «провокации».

На первом фото, опубликованном Ариевым, запечатлен протокол с фамилиями и инициалами 34 человек. Как утверждает депутат, в документе указаны данные «вагнеровцев». «Далее — билеты на рейс Минск — Стамбул, который должен был состояться 25 июля, но был перенесен после встречи президента (29 июля боевиков взяло КГБ Беларуси). Сравните фамилии», — заявил Ариев.

Также он просит обратить внимание на то, что некоторые обратные билеты взяты на прямой рейс из Стамбула в Москву. «Почему они тогда все не вылетели из Москвы? Элементарное объяснение: российские рейсы над Украиной не летают, а белорусские — из Минска в Стамбул — идут прямо над Киевом. Диспетчер имеет полное право приказать пилоту посадить самолет в воздушном пространстве страны. Итак, это еще одно доказательство того, что "вагнеровцев" заманили», — отметил депутат Рады.

27 августа президент России Владимир Путин назвал задержание бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США. По его мнению, людей втемную переместили на территорию соседней республики, «поставив перед ними совершенно легальные цели, и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании».

О том, что задержание 33 россиян в Белоруссии является провокацией СБУ, впервые сообщила «Комсомольская правда» 7 августа. Позднее главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что спецслужба хотела выманить бойцов ЧВК на Украину и затем использовать для обмена пленными с Россией, однако операция провалилась из-за офиса президента Владимира Зеленского. В СБУ отвергли обвинения, а Зеленский назвал соответствующие сообщения бредом.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы России.