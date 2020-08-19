СБУ отреагировала на данные о причастности к «вагнеровской спецоперации»

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла информацию о причастности к переброске и задержанию в Белоруссии российских бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации является обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание», — говорится в сообщении.

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Также в службе отреагировали на данные о вербовке бойцов ЧВК офицером СБУ, назвав их домыслом и сознательной манипуляцией. «Призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухи в пользу недружественных стран», — заключили в СБУ.

О том, что поездка бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссию была частью спецоперации СБУ, 18 августа сообщили главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов и издание «Украинская правда». По информации их источников, СБУ и Минобороны Украины якобы больше года назад начали проведение операции, целью которой было выманить на украинскую территории россиян, участвовавших в конфликте в Донбассе. Утверждалось, что потом их планировали использовать для обмена пленными с Россией.

14 августа Минск передал Москве 32 задержанных. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории республики.

33 гражданина России задержали в Белоруссии в конце июля. Минск счел их боевиками ЧВК Вагнера, которые якобы готовят теракт и массовые беспорядки перед президентскими выборами. Их также связывали с делом против несостоявшегося кандидата в президенты страны Сергея Тихановского. Часть задержанных в Минске россиян служила в самопровозглашенной Донецкой народной республике.