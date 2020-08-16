Сын Лукашенко извинился перед задержанными в Белоруссии россиянами из ЧВК

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко и генеральный прокурор республики Александр Конюк принесли свои извинения россиянам, которых задержали под Минском перед выборами и объявили бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах.

Отмечается, что для этого россиян собрали в актовом зале правительственной резиденции перед их освобождением и отправкой на родину, которая состоялась 14 августа. Какой конкретно сын Лукашенко говорил с «боевиками», не сообщается.

Материалы по теме А из нашего окна Белоруссия видна Европа и США не признают победу Лукашенко и обвиняют его в репрессиях. Чем это грозит его режиму? «Прекратите! Вы уже опозорились!» Российские боевики, оппозиция и коронавирус. Чем Лукашенко напугал народ и парламент перед выборами

У президента Белоруссии три сына: Виктор, Дмитрий и Николай. Внешность последнего во время посещения парада Победы в Москве привлекла внимание российских девушек. Свое восхищение они выражали в соцсетях.

29 июля в Белоруссии задержали 33 мужчин. Власти объявили, что они являются членами ЧВК Вагнера. Их связали с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского и обвиняли в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов.

Затем 32 из 33 задержанных отпустили и отправили в Россию, согласно действующей Минской конвенции о правовой помощи. У последнего «боевика» оказался белорусский паспорт, поэтому он остался.