Прилепин рассказал о родственниках среди вернувшихся из Белоруссии бойцов ЧВК

Писатель Захар Прилепин рассказал о том, что среди россиян, которых Белоруссия вернула России, есть его родственники. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как сообщил Прилепин, среди вернувшихся россиян два бойца служили в его личном составе. Он уточнил, что эти люди являются персонажами его книг и его родственниками. «Один из них уезжал прямо из моего дома», — поделился он. Писатель пообещал рассказать подробности того, что происходило с группой до и после задержания на днях.

Ранее Прилепин заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нарочно вводят в заблуждение по поводу россиян, которых отнесли к бойцам ЧВК Вагнера. Он предположил, что дезинформацией Лукашенко могут заниматься «определенные персонажи» из спецслужб республики.

29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, Минск счел их боевиками ЧВК Вагнера, которые якобы готовят теракт и массовые беспорядки перед президентскими выборами. Их также связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты страны Сергея Тихановского. Часть задержанных в Минске россиян служила в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) под руководством Захара Прилепина.

14 августа Белоруссия передала России ранее задержанных 32 российских гражданина. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны.